Перед поєдинком відбулась традиційна церемонія зважування. Австралійський боксер переважив свого опонента, повідомляє 24 канал із посиланням на Queensberry Promotions.

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Скільки важать боксери

Джастіс Хуні показав на вагах 112,5 кілограмів, переваживши Фабіо Вордлі на два кілограми. Вага британського боксера 110, 2 кілограми.

Церемонія зважування: дивіться відео

Нагадаємо, що на кону бою між Фабіо Вордлі та Джастісом Хуні стоятиме титул тимчасового чемпіона світу за версією WBA у надважкій вазі. Повноцінним чемпіон є Олександр Усик.

Фабіо Вордлі востаннє бився у жовтні минулого року, здолавши Фрейзера Кларка. Джастіс Хуні у січні переміг Шона Потгітера.