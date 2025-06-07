Перед поединком состоялась традиционная церемония взвешивания. Австралийский боксер перевесил своего оппонента, сообщает 24 канал со ссылкой на Queensberry Promotions.

Читайте также Обидчик Беринчика потерял чемпионский пояс перед титульным боем: в чем причина

Сколько весят боксеры

Джастис Хуни показал на весах 112,5 килограммов, перевесив Фабио Уордли на два килограмма. Вес британского боксера 110, 2 килограмма.

Церемония взвешивания: смотрите видео

Напомним, что на кону боя между Фабио Уордли и Джастисом Хуни будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе. Полноценным чемпион является Александр Усик.

Фабио Уордли в последний раз дрался в октябре прошлого года, одолев Фрейзера Кларка. Джастис Хуни в январе победил Шона Потгитера.