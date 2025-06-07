Вродлі та Хуні провели церемонію зважування перед боєм за титул Усика

У суботу, 7 червня, відбудеться грандіозний вечір боксу у Іпсвічі. В межах спортивного шоу на стадіоні "Портман" Фабіо Вордлі зустрінеться з Джастісом Хуні.

Перед поєдинком відбулась традиційна церемонія зважування. Австралійський боксер переважив свого опонента, повідомляє 24 канал із посиланням на Queensberry Promotions.

Читайте також Кривдник Берінчика втратив чемпіонський пояс перед титульним боєм: у чому причина

Скільки важать боксери

Джастіс Хуні показав на вагах 112,5 кілограмів, переваживши Фабіо Вордлі на два кілограми. Вага британського боксера 110, 2 кілограми.

Церемонія зважування: дивіться відео

Нагадаємо, що на кону бою між Фабіо Вордлі та Джастісом Хуні стоятиме титул тимчасового чемпіона світу за версією WBA у надважкій вазі. Повноцінним чемпіон є Олександр Усик.

Фабіо Вордлі востаннє бився у жовтні минулого року, здолавши Фрейзера Кларка. Джастіс Хуні у січні переміг Шона Потгітера.