Мав битися з Усиком: чемпіон світу визначився із датою наступного бою
- Фабіо Вордлі повертається на ринг у квітні 2026 року.
- Тайсон Ф'юрі висловив бажання битися з Вордлі у 2026 році, що може відкрити шлях до трилогії з Усиком.
Фабіо Вордлі готується до повернення на професійний ринг. Френк Воррен анонсував наступний бій британського боксера.
Окрім того, промоутер згадав і Олександра Усика. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.
Коли битиметься Вордлі?
Воррен пригадав, що Усик говорив про те, що битиметься проти переможця бою Паркер – Вордлі. Проте український чемпіон зрештою відмовився битися з британським боксером.
Він також підкреслив, що Усик робить усе правильно. Промоутер зазначив, що ризик не виправдовує нагороди, але переконаний, що бій українця з Вордлі зібрав би стадіон в Іпсвічі. І тому британець зустрінеться з іншим суперником.
Фабіо битиметься у квітні, наступного тижня зустрінемось з ним та менеджером, обговоримо плани,
– сказав Воррен.
Цікаво, що нещодавно з'явилася інформація про те, що Тайсон Ф'юрі повернеться у бокс в наступному році. "Циганський король" хоче битися з Вордлі.
Чи справді Ф'юрі хоче битися з Вордлі?
За інформацією видання World Boxing News, "Циганський король" висловив бажання битися проти Вордлі у 2026 році. Він заявив, що готовий "повернутися на трон".
Окрім того, Вордлі чемпіон світу за версією WBO. Тому у разі перемоги Ф'юрі зможе відкрити шлях до трилогії з Усиком.
Як Вордлі став чемпіоном світу?
У червні 2025 року Вордлі бився проти Джастіса Гуні. Британський боксер здолав суперника та завоював вакантний титул тимчасового чемпіона світу за версією WBA.
Тоді як Джозеф Паркер мав битися з Усиком за титул чемпіона світу за версією WBO, оскільки був головним претендентом на бій з українцем.
Однак поєдинок не відбувся, адже Усик попросив у WBO відтермінування бою через травму. У результаті Паркер зустрівся з Вордлі, щоб визначити наступного суперника для українця.
25 жовтня 2025 року Вордлі здолав Паркера. Британець нокаутував суперника з Нової Зеландії в 11 раунді і став головним претендентом на бій з Усиком. Проте український боксер зрештою відмовився від титулу WBO, який у результаті перейшов до Вордлі, який був головним претендентом на чемпіонський пояс.
Згодом Усик пояснив, чому він відмовився від титулу WBO. Український боксер наголосив, що є спорт, а є бізнес.