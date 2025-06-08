Тимчасовий чемпіон світу оцінив перемогу над Хуні, пригадавши Усика

Фабіо Вродлі бився проти Джастіса Хуні 7 червня в межах грандіонзного вечора боксу в Іпсвічі. На кону поєдинку стояв титул тимчасового чемпіона світу за версією WBA у надважкій вазі.

Британець достроково здолав австралійського боксера. Тепер Вордлі є одним із головних претендентів на бій з Олександром Усиком, адже українець володіє повноцінним титулом WBA.

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Що сказав Вордлі

Фабіо Вордлі оцінив перемогу над Джастісом Хуні, пригадавши Олександра Усика, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Scene.

Я не претендую та не збираюсь бути таким, як Усик. Я маю свої навички та знаю як вигравати бої. Іноді потрібно просто знайти спосіб – сьогодні мені це вдалось,

– сказав Вордлі.

Нагадаємо, що спочатку Фабіо Вордлі мав битись проти Джарелла Міллера. Однак американець знявся з бою через травму плеча.

Фабіо Вродлі до поєдинку проти Джастіса Хуні бився у жовтні минулогоро року. Тоді британський боксер у першому раунді переміг Фрейзера Кларка.