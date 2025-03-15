Промоутер Дюбуа відреагував на рішення WBO змусити Усика побитися з Паркером

Боксерська організація WBO вимагає в Олександра Усика провести обов'язковий захист титулу проти тимчасового чемпіона по лінії Джозефа Паркера. Однак це ніяк не входило у плани українця, який хоче дати реванш Даніелю Дюбуа.

Олександру Усику дали 30 днів, аби домовитись про бій із Джозефом Паркером. Не виключено, що українець відмовиться від цього обов'язкового захисту титулу заради реваншу з Даніелем Дюбуа. Однак у такому випадку втратить чемпіонський пояс, а на кону реваншу Усик – Дюбуа не стоятиме звання "абсолюта" у хевівейті.

До теми Вигідна пропозиція для Паркера: стало відомо, за якої умови відбудеться реванш Усик – Дюбуа

Реакція промоутера Дюбуа

Промоутер "Динаміта" Френк Воррен відреагував на рішення WBO, передає 24 Канал із посиланням на The Ring.

Реванш Усик – Дюбуа? Побачимо, що станеться. У цій ситуації залучено багато компонентів, які перебувають у русі. Але може сказати одне – Джозеф Паркер зараз у чудовій позиції. Це сто відсотків,

– сказав Воррен.

Також існує варіант, що Паркеру заплатять хорошу суму заради того, аби він дозволив провести другу битву Усика проти Дюбуа. А потім отримає шанс провести бій з переможцем реваншу за абсолютне чемпіонство.

Нагадаємо, що 22 лютого Паркер легко захистив свій пояс тимчасового чемпіона світу WBO, нокаутувавши у другому раунді Мартіна Баколе. Конголезький боксер замінив в останній момент хворого Дюбуа та приїхав в Ер-Ріяд взагалі непідготовленим.

До слова. Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у дев'ятому раунді у серпні 2023-го року.

У команді непереможного українця вже звернулись до Туркі Аль аш-Шейх за допомогою. Вони впевнені, що Туркі зможе вплинути на рішення організації.