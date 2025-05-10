Промоутер Дюбуа розповів, як потрібно боксувати "Динаміту", аби перемогти Усика

Вже 19 липня 2025 року прихильники боксу дізнаються ім'я нового абсолютного чемпіона світу у хевівейті. На лондонському стадіоні "Вемблі" Олександр Усик вдруге зійдеться із Даніелем Дюбуа.

Промоутер Френк Воррен, який співпрацює із Даніелем Дюбуа, відверто розповів, який стиль боксу потрібно використовувати у боях проти Олександра Усика. На думку відомого менеджера, проти непереможного українця слід боксувати агресивно та вибухово, пише 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

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Воррен дав пораду Дюбуа

Воррен додав, що саме у такому стилі добре вміє боксувати "Динаміт", тому реванш повинен бути за ним. На думку промоутера, потрібно постійно давити на Усика, аби здолати українця.

Дюбуа має вийти та бути босом у цьому поєдинку. Він повинен вийти й накинутися на Усика, Даніель повинен зробити те, що, добре вміє – завдавати шкоди одразу після гонгу і не давати перепочинку. Усик уже не той боксер, якщо ти постійно давиш на нього,

– сказав Воррен.

Раніше Френк Воррен пояснив, чому у команді Дюбуа погрожують Усику перед реваншем.

Нагадаємо. Перша зустріч між Усиком і Дюбуа у серпні 2023-го закінчилась перемогою технічним нокаутом у 9-му раунді українського боксера.

Боксери вже провели дебютні дуелі поглядів та пресконференцію у Лондоні. Перша очна битва закінчилась штовханням від Дюбуа, що додало ще більшої інтриги майбутньому реваншу. Емоції не стихають і через підняття теми удару нижче пояса у першому бою. Адже у команді британця досі вважають, що Усик симулював, а їх підопічний викинув удар за усіма дозволеними правилами боксу.