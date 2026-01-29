Ф'юрі битиметься проти росіянина: навіщо британському боксеру цей бій
- Тайсон Ф'юрі битиметься проти Арсланбека Махмудова у квітні 2026 року як підготовку до можливого бою з Ентоні Джошуа.
- Олександр Усик готовий до трилогії з Ф'юрі, якщо на кону буде статус абсолютного чемпіона світу.
Тайсон Ф'юрі за декілька місяців повернеться на професійний ринг. Британський боксер битиметься проти Арсланбека Махмудова.
Бій між "Циганським королем" та росіянином відбудеться у квітні 2026 року. Колишній чемпіон світу Кріс Алгієрі в інтерв'ю Boxing Scene розповів для чого Ф'юрі потрібен поєдинок з Махмудовим.
Навіщо Ф'юрі бій з Махмудовим?
Він вважає, що Ф'юрі потрібен бій з Махмудовим перед справді великим протистояння, аби розігрітися. Адже, на його думку, "Циганський король" уже домовився про грандіозний поєдинок із Ентоні Джошуа.
Це визначено наперед, що Ей Джей буде битися. Я вважаю, що угода вже укладена. У Махмудова є сила, але він б'ється занадто сковано й погано тримає удари по корпусу. Це шлях до бою з Ей Джеєм. Ось і все,
– сказав Алгієрі.
Також у ЗМІ ходять чутки щодо можливого третього бою між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Український боксер висловився щодо трилогії з британцем.
Що сказав Усик про трилогію з Ф'юрі?
Усик в інтерв'ю Ready to Fight зізнався, що не проти побитися з Ф'юрі лише за умови, якщо на кону бою буде статус абсолютного чемпіона світу.
"Чому ні, але тільки якщо це знову буде бій за абсолюта", – сказав Усик.
Що відомо про Тайсона Ф'юрі?
Британський боксер за свою кар'єру провів 37 поєдинків у професійному ринзі. На його рахунку 34 перемоги, 2 поразки та нічия.
У 2022 році Ф'юрі двічі бився проти Усика. В обох поєдинках сильнішим виявився українець.
У 2015 році "Циганський король" зустрівся з Володимиром Кличком. У тому бою Ф'юрі здобув перемогу.