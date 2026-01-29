Фьюри будет драться против россиянина: зачем британскому боксеру этот бой
- Тайсон Фьюри будет драться против Арсланбека Махмудова в апреле 2026 года в качестве подготовки к возможному бою с Энтони Джошуа.
- Александр Усик готов к трилогии с Фьюри, если на кону будет статус абсолютного чемпиона мира.
Тайсон Фьюри через несколько месяцев вернется на профессиональный ринг. Британский боксер сразится против Арсланбека Махмудова.
Бой между "Цыганским королем" и россиянином состоится в апреле 2026 года. Бывший чемпион мира Крис Алгиери в интервью Boxing Scene рассказал для чего Фьюри нужен поединок с Махмудовым.
Читайте также "Ты откуда?" Тайсон Фьюри взял под опеку "нового Усика" из Украины
Зачем Фьюри бой с Махмудовым?
Он считает, что Фьюри нужен бой с Махмудовым перед действительно большим противостоянием, чтобы разогреться. Ведь, по его мнению, "Цыганский король" уже договорился о грандиозном поединке с Энтони Джошуа.
Это определено заранее, что Эй Джей будет драться. Я считаю, что сделка уже заключена. У Махмудова есть сила, но он бьется слишком скованно и плохо держит удары по корпусу. Это путь к бою с Эй Джеем. Вот и все,
– сказал Алгиери.
Также в СМИ ходят слухи о возможном третьем бою между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинский боксер высказался относительно трилогии с британцем.
Что сказал Усик о трилогии с Фьюри?
Усик в интервью Ready to Fight признался, что не против подраться с Фьюри лишь при условии, если на кону боя будет статус абсолютного чемпиона мира.
"Почему нет, но только если это снова будет бой за абсолюта", – сказал Усик.
Что известно о Тайсоне Фьюри?
Британский боксер за свою карьеру провел 37 поединков в профессиональном ринге. На его счету 34 победы, 2 поражения и ничья.
В 2022 году Фьюри дважды дрался против Усика. В обоих поединках сильнее оказался украинец.
В 2015 году "Цыганский король" встретился с Владимиром Кличко. В том бою Фьюри одержал победу.