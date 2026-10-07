Мільйон для України від Ф'юрі: чи виконав британець обіцянку після бою з Усиком

Британський боксер Тайсон Ф'юрі, ймовірно, так і не здійснив обіцяну пожертву в розмірі 1 мільйона доларів на допомогу Україні після першого поєдинку з Олександром Усиком у 2024 році. Принаймні, деталей щодо фактичної виплати досі немає.

Про можливий донат Ф'юрі стало відомо ще до першого бою з Усиком. У травні 2024 року The Independent повідомляло, що британець нібито мав передати Україні 1 мільйон доларів зі свого гонорару за поєдинок. За інформацією видання, відповідний пункт був передбачений у контракті на бій.

Чи виконав свою обіцянку Ф'юрі

Колишній промоутер Усика Олександр Красюк пізніше розкрив деталі домовленостей. В інтерв'ю ютуб-каналу "Тайк Майсон" він спростував інформацію про те, що гроші мали бути зібрані через аукціон. За його словами, йшлося про умову, яка обговорювалася під час переговорів щодо організації бою у 2023 році.

Водночас Красюк наголосив, що інформація про пожертву надходила не безпосередньо від Ф'юрі, а від його адвокатів. Тому, за словами промоутера, не можна було однозначно стверджувати, що це була особиста позиція британського боксера.

Красюк не став розповідати, чим саме завершилися домовленості щодо мільйона доларів. Він лише зазначив, що Ф'юрі згодом пояснив, чому не може виконати цю домовленість.

Більше деталей я зможу розповісти у своїх мемуарах, але не публічно,

– зазначав Красюк.

Водночас український журналіст і коментатор Віктор Вацко має іншу версію подій. У своєму ютуб-каналі він розповів про переговори щодо першого бою Усика та Ф'юрі й заявив, що українець нібито пішов на поступки у фінансових питаннях, але однією з умов домовленості була пожертва від британця.

Усик поступився своїми фінансовими інтересами, але однією із вимог поставив донат у мільйон фунтів від Тайсона Ф'юрі на допомогу Україні. І Ф'юрі зробив цей донат,

– сказав Вацко.

Окремо варто зазначити, що статки Ф'юрі оцінюють у значну суму. За даними The Sun, вони становлять близько 162 мільйонів фунтів стерлінгів, або приблизно 215 мільйонів доларів. Відтак пожертва у 1 мільйон доларів для боксера була б відносно невеликою частиною його статків.

Попри численні повідомлення у медіа про домовленість щодо пожертви, немає однозначного публічного підтвердження того, коли саме, кому і в якому обсязі Ф'юрі перерахував ці кошти.