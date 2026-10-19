Ф'юрі проти Дюбуа: відомий промоутер зробив інтригуючу заяву про можливий бій

Британський промоутер Френк Воррен висловився щодо можливого протистояння між новим чемпіоном світу WBO у надважкій вазі Даніелем Дюбуа та колишнім володарем чемпіонських титулів Тайсоном Ф'юрі. На його думку, британський бокс нині переживає справжній розквіт, збираючи рекордну кількість глядачів на аренах.

Він зазначив, що інтерес публіки до боксерських подій стрімко зростає. В інтерв'ю Boxing News керівник Queensberry Promotions також дав зрозуміти, що зустріч Дюбуа з Ф'юрі цілком може відбутися в майбутньому.

Чи відбудеться бій Ф'юрі – Дюбуа

Понад 700 тисяч людей очікували на можливість придбати квитки на найближчий вечір боксу в Кардіффі за участю Ф'юрі та Джошуа, тоді як останні шоу, серед яких реванш Дюбуа – Вордлі, незмінно збирають повні трибуни.

Думаю, усі ці варіанти можна розглядати й реалізовувати,

– зазначив промоутер, відповідаючи на запитання про ймовірність зустрічі Дюбуа та Ф'юрі в рингу.

У разі успішних виступів обох зіркових спортсменів, їхній очний поєдинок може стати однією з найочікуваніших подій у світовому хевівейті.

Зараз чудовий час як для британського, так і для світового боксу,

– підсумував Френк Воррен.

Найближчі плани боксерів

Дюбуа у ніч на 18 жовтня провів успішний захист свого титулу WBO. На легендарній арені The O2 у Лондоні він зустрівся у реванші з Фабіо Вордлі. Якщо перший їхній бій завершився технічним нокаутом в 11-му раунді, то цього разу Дюбуа розібрався із суперником значно швидше, нокаутувавши Вордлі вже у 2-му раунді.

Ф'юрі наразі повністю зосереджений на іншій масштабній події. "Циганський король" готується до грандіозного бою проти Ентоні Джошуа, який офіційно заплановано на 11 грудня. Саме на це шоу квитки вже практично розкуплені.