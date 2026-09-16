"Саме це й сталося": промоутер Джошуа розкрив правду щодо бою з Ф’юрі

Промоутер Едді Гірн розкрив деталі боротьби за проведення довгоочікуваного протистояння між британськими боксерами Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі на їхній батьківщині. За словами голови Matchroom Boxing, його команді довелося протистояти як фінансовому, так і психологічному тиску.

В інтерв'ю ютуб-каналу iFL TV Гірн зазначив, що Джошуа ще чотири місяці тому погодив і підписав контракт на організацію поєдинку у Великій Британії. Однак згодом американські інвестори спробували змінити місце проведення, запропонувавши ексчемпіону світу значно більший гонорар за перенесення бою до США.

Гірн розповів, як Джошуа відстояв свою позицію

За словами промоутера, ситуація дійшла до критичної межі, коли за їхніми спинами з'явилися нові дійові особи з фінансово привабливішою пропозицією. Гірну довелося провести відверту розмову зі своїм клієнтом, надавши йому право вибору між початковими домовленостями та мільйонними бонусами в Америці.

І от він розвертається до мене з двома пропозиціями на столі й каже: "Ні, я хочу дотримуватися початкового контракту. Я хочу провести цей бій у Британії". Коли люди кажуть: "Ой, тобто "Ей-Джей" відмовився від більших грошей за бій у США, бо хотів битися в Британії?" Так! Саме це й сталося,

– заявив Гірн.

Рішення Джошуа залишитися вірним британським фанатам викликало істерику у зацікавлених осіб з Америки, які намагалися звинуватити самого промоутера у зриві переговорів через особисті амбіції та небажання пускати на ринок главу UFC Дейну Вайта. Гірн ці закиди відкидає, наголошуючи, що фінальне слово завжди було виключно за Джошуа.

Наразі команда боксера перебуває у постійному діалозі зі стрімінговою платформою Netflix та саудівською компанією Sela для фінального рішення. Точну дату та місце проведення шоу оголосить голова Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх.

Гірн висловив сподівання, що анонс поєдинку у Великій Британії відбудеться вже протягом наступного тижня, додавши, що за таку відданість рідній публіці Джошуа "слід посвятити в лицарі".

Нагадаємо, спочатку бій планували провести наприкінці листопада, однак наразі його перенесено на грудень, орієнтовно на 4 або 11 число. Найімовірнішим і компромісним місцем проведення називають стадіон "Принсіпаліті" (Principality Stadium) у Кардіффі (Уельс), який здатен прийняти понад 80 тисяч глядачів.