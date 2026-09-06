Ф'юрі чи Джошуа: колишній тренер "Ей-Джея" назвав фаворита бою

Колишній наставник Ентоні Джошуа Роберт Маккрекен прокоментував ситуацію навколо бою свого експідопічного з Тайсоном Ф'юрі. Проведення поєдинку між двома британськими зірками надважкої ваги залишається під питанням.

За словами тренера, не стороннім людям вирішувати, чи варто Джошуа та Ф'юрі зустрічатися в ринзі. Про це повідомляє Sky Sports.

Фаворит поєдинку Ф'юрі – Джошуа

На думку Маккрекена, поєдинок Ф'юрі та Джошуа зрештою може відбутися. Він також вважає, що невдалий у плані видовищності виступ нещодавно не повинен применшувати досягнення "Ей-Джея".

Джошуа виходить після виступу, який важко назвати ідеальним, але він здобув нокаут, і це єдине, що насправді має значення. Тепер він прагнутиме довести правоту собі та закрити роти всім скептикам,

– заявив Маккрекен.

При цьому він вважає Ф'юрі фаворитом протистояння, якщо оцінювати нинішню форму боксерів.

З огляду на останні результати та форму, Тайсон Ф'юрі зараз є фаворитом. Але це й робить ситуацію захопливою, якщо замислитися, до чого все дійшло і скільки часу знадобилося, щоб нарешті організувати цей бій,

– підсумував Маккрекен.

За його словами, обидва бійці вже багато чого довели у своїх кар'єрах.

Тільки самим бійцям вирішувати, чи хочуть вони битися один з одним і з'ясовувати, хто з них сильніший. Не думаю, що це чийсь ще клопіт – варто їм битися чи ні. Вважаю, вони обидва вже все всім довели,

– сказав він.

Водночас колишній тренер Джошуа наголосив, що величезний ажіотаж навколо протистояння позитивно впливає на весь вид спорту.

Про це говорять усі. Це виводить бокс на передній план, і це чудово для нашого спорту. Поки бокс залишається у топах новин та заголовків, це однозначно позитивний момент,

– зазначив фахівець.

Маккрекен також запевнив, що за час його роботи з Джошуа британець ніколи не уникав сильних суперників.

З мого досвіду роботи з Ентоні Джошуа, він завжди був готовий битися з будь-ким. Усе впиралося лише в те, як це піднесено й що найкраще для нього – саме так бійці й дивляться на речі в наш час,

– розповів тренер.

За попередньою інформацією, поєдинок Ф'юрі – Джошуа може відбутися 20 листопада на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. Водночас промоутер Едді Гірн раніше опублікував постер протистояння, на якому місцем проведення вказано лондонський стадіон Wembley. Дата на афіші не зазначена.

Нагадаємо, рекорд Джошуа – 30 перемог, 4 поразки та 27 нокаутів. На рахунку Ф'юрі – 35 перемог, 2 поразки, 1 нічия та 24 нокаутів.