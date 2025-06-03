Ексчемпіон світу спрогнозував переможця можливого бою Ф'юрі – Джошуа
- Джордж Гроувз вважає, що потенційний бій Ф'юрі – Джошуа буде рівним через їхні попередні поразки.
- Гроувз зазначив, що у Ф'юрі більше ваги та рухливості, а у Джошуа велика ударна сила та досвід, що робить бій непередбачуваним.
Ентоні Джошуа прагне битись з Тайсоном Ф'юрі, який пішов на пенсію. Існує маленький шанс, що "Циганський король" повернеться задля бою проти Ей Джея.
Джордж Гроувз поділився думками про потенційний бій Ф'юрі – Джошуа. Зокрема, колишній чемпіон світу дав прогноз на протистояння зіркових британців, повідомляє 24 канал із посиланням на Manchester Evening News.
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Що сказав Гроувз
Джордж Гроувз розповів, що поразка від Даніеля Дюбуа була нищівною для Ентоні Джошуа. Однак Тайсон Ф'юрі двічі програв Олександру Усику та погано себе проявив у бою проти Френсіса Нганну.
Колишній чемпіон світу вважає, що це виснажило "Циганського короля" так само, як і поразка Ей Джея у бою проти Дюбуа. Гроувз вважає, що це буде рівний поєдинок.
У Ф’юрі більше ваги, він рухливіший, має вищий боксерський IQ і швидші руки. Але Джошуа все ще видатний атлет, у нього шалена ударна сила та великий досвід великих боїв. Все зведеться до того, хто краще проявить себе в конкретну ніч, хто більше цього хоче, хто залишив більше сил. Я не згоден із Карлом Фрочем – це точно не буде прогулянка для Ф'юрі,
– сказав Гроувз.
Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі у грудні 2024 року вдруге програв Олександру Усику. А на початку січня цього року "Циганський король" оголосив про завершення боксерської кар'єри.
Раніше Рой Джонс розповів, чому Тайсон Ф'юрі двічі програв Олександру Усику у 2024 році.