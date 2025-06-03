Ексчемпіон світу спрогнозував переможця можливого бою Ф'юрі – Джошуа

Ентоні Джошуа прагне битись з Тайсоном Ф'юрі, який пішов на пенсію. Існує маленький шанс, що "Циганський король" повернеться задля бою проти Ей Джея.

Джордж Гроувз поділився думками про потенційний бій Ф'юрі – Джошуа. Зокрема, колишній чемпіон світу дав прогноз на протистояння зіркових британців, повідомляє 24 канал із посиланням на Manchester Evening News.

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Що сказав Гроувз

Джордж Гроувз розповів, що поразка від Даніеля Дюбуа була нищівною для Ентоні Джошуа. Однак Тайсон Ф'юрі двічі програв Олександру Усику та погано себе проявив у бою проти Френсіса Нганну.

Колишній чемпіон світу вважає, що це виснажило "Циганського короля" так само, як і поразка Ей Джея у бою проти Дюбуа. Гроувз вважає, що це буде рівний поєдинок.

У Ф’юрі більше ваги, він рухливіший, має вищий боксерський IQ і швидші руки. Але Джошуа все ще видатний атлет, у нього шалена ударна сила та великий досвід великих боїв. Все зведеться до того, хто краще проявить себе в конкретну ніч, хто більше цього хоче, хто залишив більше сил. Я не згоден із Карлом Фрочем – це точно не буде прогулянка для Ф'юрі,

– сказав Гроувз.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі у грудні 2024 року вдруге програв Олександру Усику. А на початку січня цього року "Циганський король" оголосив про завершення боксерської кар'єри.

Раніше Рой Джонс розповів, чому Тайсон Ф'юрі двічі програв Олександру Усику у 2024 році.