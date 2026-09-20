За словами Сміта, сторони ведуть переговори вже досить давно, проте організація бою такого масштабу потребує узгодження великої кількості деталей і врахування багатьох чинників. Про це повідомляє Bad Left Hook.

Коли буде оголошений бій Ф'юрі – Джошуа

Функціонер додав, що хотів би побачити поєдинок саме у Великій Британії, а його офіційне оголошення може відбутися найближчим часом.

Це триває вже так довго. Щоразу, коли мене запитували, коли буде оголошення і коли відбудеться бій, я відповідав: "Це має статися наступного тижня". І ми опинилися в ситуації, коли цього року час підтискає. Щоб правильно прорекламувати бій такого масштабу та організувати все як слід, потрібно докласти чимало зусиль,

– сказав Сміт.

Спочатку організатори планували провести бій у Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden. Однак команда Джошуа та його промоутер Едді Гірн категорично відкинули американський варіант, оскільки прагнуть провести поєдинок на батьківщині британського боксера.

За останньою інформацією, зустріч Джошуа – Ф'юрі може відбутися 4 або 11 грудня в Кардіффі. Обидва спортсмени вже встигли провести розминочні бої: Ф'юрі переміг Маріуша Ваха, а Джошуа здобув перемогу нокаутом над Крістіаном Пренгою.

Ексклюзивні права на трансляцію цього поєдинку належать стримінговій платформі Netflix.