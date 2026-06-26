Промоутер розповів, коли визначиться місце бою Ф'юрі та Джошуа

Френк Воррен, промоутер Тайсона Ф'юрі, зробив заяву щодо бою проти Ентоні Джошуа. За його словами, місце проведення цього поєдинку наразі залишається невизначеним.

Він зазначив, що фінальне рішення буде прийняте тільки після того, як обидва спортсмени проведуть свої найближчі поєдинки. Про це він розповів на ютуб-каналі Fight Hub TV.

Дивіться також "Мені кортить на це подивитися": Джошуа обрав потужного суперника для Усика

Що Воррен сказав про місце проведення бою Джошуа – Ф'юрі?

Промоутер наголосив, що наразі жодних остаточних домовленостей щодо локації немає. Він послався на слова голови Головного управління з питань розваг в Саудівській Аравії Туркі Аль аш-Шейха, який раніше заявляв, що питання місця проведення бою ще не вирішене.

Я думаю, відповіді не буде, допоки обидва не проведуть заплановані бої. Ей Джей б'ється 25 липня, тож йому потрібно успішно пройти свій бій. Після цього ми з Тайсоном хочемо організувати поєдинок. Якщо всі питання буде закрито, бій відбудеться восени, і про це буде офіційно оголошено,

– сказав Воррен.

Воррен підкреслив, що остаточний вибір арени залежатиме насамперед від самих боксерів, які вже підписали контракт на поєдинок.

Бійці самі вирішують, де буде бій, адже саме вони мають контракт. Звісно, свої побажання матимуть і промоутери, і Netflix. Але в підсумку саме боксери дійшли згоди та підписали угоду. Тайсон зробив це ще в січні, а Ей Джей – кількома місяцями пізніше,

– зазначив він.

Де пройде бій Джошуа – Ф'юрі?

Оскільки обидва боксери є британцями, проведення поєдинку на домашній арені вважалося найбільш логічним і пріоритетним варіантом. Крім того, початковий контракт містив умову про те, що бій має відбутися саме у Великій Британії. Серед можливих локацій розглядався стадіон "Вемблі". Втім, останнім часом головним претендентом на проведення поєдинку дедалі частіше називають Лас-Вегас.