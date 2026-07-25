"Мільйон відсотків": менеджер Ф'юрі зробив гучну заяву щодо бою з Джошуа

Восени має відбутися поєдинок між британськими боксерами Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі. Перед очною зустріччю обидва спортсмени проведуть проміжні бої: Джошуа вийде на ринг 25 липня проти Крістіана Пренги, а Ф'юрі напередодні зустрічався з Маріушем Вахом, якого переміг технічним нокаутом.

Менеджер Ф'юрі Спенсер Браун запевнив, що бій між його підопічним та Джошуа обов'язково відбудеться. Про це повідомив офіційний акаунт DAZN у соцмережі X.

Бій Ф'юрі – Джошуа відбудеться

За словами Брауна, вже найближчим часом варто очікувати важливих новин щодо майбутнього бою.

Я сподіваюся, що наступного тижня буде якесь оголошення. І впевнений, що в найближчі кілька тижнів багато чого станеться,

– сказав менеджер.

Попри те, що сам Ф'юрі останнім часом неодноразово висловлював сумніви щодо можливості проведення поєдинку, Браун запевнив, що зустріч із Джошуа неодмінно відбудеться.

Джошуа буде там, Ф'юрі буде там. Бій відбудеться. Він буде великим, він буде всім, чого ми хочемо,

– наголосив він.

Браун також зазначив, що впевнений у реалізації цього поєдинку після спілкування з ключовими учасниками переговорного процесу, зокрема Едді Гірном, Френком Ворреном і Джорджем Ворреном. Окремо він згадав голову Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейха, висловивши впевненість у його ролі в організації бою.

Цей бій відбудеться, я впевнений на один мільйон відсотків,

– підсумував Браун.

Основним місцем проведення бою наразі розглядається легендарний стадіон "Вемблі" в Лондоні. Водночас організатори не виключають можливості перенесення поєдинку до США або Саудівської Аравії.

Очікується, що ексклюзивні права на трансляцію протистояння отримає стрімінгова платформа Netflix.

Крім того, Ф'юрі заявив, що 2026 рік стане останнім у його професійній боксерській кар'єрі.