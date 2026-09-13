Де зійдуться Ф'юрі та Джошуа: президент WBC зробив заяву щодо місця проведення бою

Місце проведення потенційного поєдинку між британськими боксерами Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі залишається одним із головних питань через відсутність визначеності. Президент WBC Маурісіо Сулейман назвав зустріч колишніх чемпіонів світу масштабною спортивною подією міжнародного рівня.

За його словами, з огляду на юридичні нюанси протистояння може пройти практично в будь-якій країні світу. Про це глава організації розповів в інтерв'ю ютуб-каналу Pro Boxing Fans.

Контракти вирішують усе

Сулейман наголосив, що попри публічні дискусії промоутерів (зокрема, Едді Гірна, який тисне на проведення бою у Великій Британії, та Дейни Вайта, який розглядав Нью-Йорк), остаточне рішення залежатиме від умов юридичних документів.

Все впирається в контракти. Завжди є побажання, добрі наміри, але вирішальним є саме контракт. Це грандіозний бій, який захоче побачити весь світ. Чудовий бій може відбутися будь-де. Мохаммед Алі та Джо Фрейзер збирали "Медісон-сквер-гарден", а потім билися на Філіппінах. Алі також бився в Заїрі. Тому все зводиться до контракту та юридичних питань,

– зазначив президент WBC.

Де і коли чекати на бій Джошуа – Ф'юрі

Попри географічну невизначеність, наразі ключовим місцем на проведення зустрічі є стадіон Principality у Кардіффі (Уельс), який вміщує 80 тисяч глядачів. Основна перевага цієї арени – наявність розсувного даху, що є критично важливим для мінливої британської погоди наприкінці року. Такий вибір локації активно підтримує і транслятор поєдинку – стрімінгова платформа Netflix.

Щодо дати зустрічі, наразі розглядається кілька можливих варіантів наприкінці 2026 року.

За інформацією журналіста Дена Рафаеля, основною орієнтовною датою є 28 листопада.

Водночас менеджер Тайсона Ф'юрі Спенсер Браун та британські медіа не виключають перенесення події на початок грудня, 4 або 11 грудня. Такий варіант може дозволити організаторам провести масштабне шоу безпосередньо напередодні різдвяних свят.