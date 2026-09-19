"Усе вирішено": промоутер Ф'юрі розкрив деталі організації бою проти Джошуа

Довгоочікуваний поєдинок між британськими боксерами Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі може відбутися вже найближчим часом. Організатори цього протистояння зробили ще один крок уперед.

Френк Воррен, промоутер "Циганського короля" та керівник Queensberry Promotions, заявив, що основні перепони для проведення поєдинку вже вдалося подолати. Про це він розповів в інтерв'ю IFL TV.

Що Воррен розповів про бій Джошуа – Ф'юрі

За словами Воррена, тривала робота за лаштунками принесла результат, і сторонам вдалося узгодити розбіжності в контрактах.

Ситуація була досить простою. Існували певні контрактні питання, розходження між кількома угодами, але, наскільки я розумію, зараз усе це вже вирішено. Схрестимо пальці,

– заявив промоутер.

Воррен наголосив, що всі учасники процесу, включно з платформою Netflix, яка інвестує у подію величезні кошти, пішли на компроміс заради організації поєдинку. Також він зазначив, що офіційне оголошення бою залишається за головою Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейхом.

Я весь цей час вірив у цей бій. Ми дуже багато працювали останні тижні. Коли Туркі буде готовий оголосити про це – він це зробить. Це їхнє шоу, вони платять величезні гроші за право його провести, тому й оголошення має бути за ними. Тайсон також дуже хоче цього поєдинку і готовий битися де завгодно,

– додав Воррен.

Очікується, що історичний бій Джошуа – Ф'юрі відбудеться 11 грудня у Великій Британії. Найбільш ймовірним місцем проведення називають стадіон Principality у Кардіффі, (Уельс).