Ф'юрі та Джошуа можуть зустрітися у 2026 році: Френк Воррен розкрив умови бою десятиліття

Промоутер Френк Воррен повідомив, що Тайсон Ф'юрі повністю зосереджений на поверненні своїх чемпіонських титулів. Він також поділився амбітними планами британського боксера на 2026 рік.

Очільник Queensberry Promotions зазначив, що після квітневого бою колишній чемпіон світу має намір провести ще один яскравий поєдинок у серпні або вересні. Про це повідомляє DAZN.

Що сказав Воррен про бій Ф'юрі – Джошуа?

Воррен підкреслив, що Ф'юрі повністю зосереджений на боксі та відновленні втрачених позицій у надважкій вазі. Головним завданням команди залишається проведення великих заходів, зокрема можливого мегафайту з Ентоні Джошуа, якщо він погодиться вийти на ринг.

За його словами, Тайсон чітко розуміє, чого хоче від своєї кар'єри.

Я не думаю, що Джошуа буде готовий, але якщо він захоче битися, Тайсон готовий. Якщо ні, Тайсон захоче провести великий бій у серпні або вересні. Саме цього він прагне,

– зазначє Воррен.

Минулого року Тайсон був зайнятий своїм телесеріалом, іншими зобов'язаннями та документальним проєктом, тоді як цей рік він присвячує поверненню на перше місце та повністю зосереджений на своїй кар'єрі.

