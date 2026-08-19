Британія чи США: де пройде бій Ф'юрі – Джошуа та коли відбудеться поєдинок

Британські боксери Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі підписали контракти на очікуваний бій. Поєдинок запланований на 20 листопада та відбудеться на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку.

За інформацією Daily Mail, останні деталі угоди сторони узгодили під час зустрічі на початку цього тижня. Головним питанням залишалося місце проведення бою.

Нові деталі стосовно поєдинку Джошуа – Ф'юрі

Спочатку Джошуа та його промоутер Едді Гірн наполягали на проведенні поєдинку у Великій Британії. Ф'юрі також хотів провести бій на батьківщині.

Водночас представники Туркі Аль-Шейха наполягали, що британський варіант можливий лише за умови фінансової доцільності. Зрештою необхідну фінансову модель узгодити не вдалося, тому бій перенесли до Нью-Йорка.

Поєдинок планують провести у п'ятницю ввечері за місцевим часом. Організатори розраховують таким чином уникнути конкуренції з іншими великими спортивними подіями у США та привернути максимальну увагу американської аудиторії. Водночас поки невідомо, чи буде час початку бою зручним для британських уболівальників.

Очікується, що офіційний анонс бою відбудеться найближчими днями, за попередньою інформацією, до кінця серпня. Презентацію поєдинку планують провести біля однієї з визначних пам'яток Великої Британії.

Менеджер Ф'юрі Спенсер Браун раніше заявляв, що анонс буде "не схожим на жодне оголошення", яке фанати бачили раніше. Сам Ф'юрі також натякнув у соцмережах на швидке оголошення довгоочікуваного бою.

Цікаво, що Джошуа вже проводив бій у Madison Square Garden. У червні 2019 року британець програв там Енді Руїсу-молодшому, зазнавши першої поразки у професійній кар'єрі.

Наприкінці липня обидва боксери провели розминочні поєдинки. Ф'юрі достроково переміг 46-річного Маріуша Ваха в Таїланді, а Джошуа нокаутував албанця Крістіана Пренгу в Саудівській Аравії, хоча сам двічі побував у нокдауні в першому раунді.