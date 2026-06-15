"Ласкаво просимо назад": Тайсон Ф'юрі вперше за 5 років прилетів до США

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі вперше з 2021 року відвідав Сполучені Штати Америки. Британський боксер став почесним гостем турніру UFC Freedom 250, який символічно пройшов у Білому домі.

"Циганський король" вийшов до арени під музичний супровід та дав ексклюзивне інтерв'ю в ефірі Paramount+. За інформацією видання The Sporting News, несподіваний візит зірки боксу до США може бути пов'язаний із майбутнім масштабним анонсом від ліги UFC.

Дивіться також "Завдяки роботі з Усиком": ексчемпіон світу назвав переможця супербою Джошуа проти Ф'юрі

Що відомо про візит Ф'юрі до США?

Ця поїздка стала знаковою, адже останні роки Ф'юрі залишався нев'їзним до США. Тайсон мав заборону на перетин американського кордону через ймовірні зв'язки з Деніелом Кінаханом – відомим боксерським радником, якого правоохоронні органи ідентифікували як лідера транснаціонального наркокартелю.

Востаннє британець виходив на ринг у Штатах у жовтні 2021 року, коли нокаутував Деонтея Вайлдера в Лас-Вегасі (штат Невада).

Хто відреагував на приїзд Ф'юрі до Америки?

На повернення боксера вже відреагував голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх. Він не лише привітав Ф'юрі, а й заінтригував фанатів гучним анонсом.

Будь ласка, брате. Ласкаво просимо назад до Америки, Тайсоне Ф'юрі. Незабаром ми зробимо велике оголошення щодо твого бою з Ентоні Джошуа,

– заявив Аль аш-Шейх.

Очікується, що деталі майбутнього протистояння двох британських боксерів будуть розкриті вже найближчим часом.

Який наступний бій може бути у Тайсона Ф'юрі?

Наступний поєдинок Ф'юрі запланований на суботу, 1 серпня, і має відбутися в Дубліні (Ірландія). Цей бій розглядається як проміжний, своєрідна "розминка" перед великим мегафайтом. Ім'я суперника поки що офіційно не оголошене.

Головною подією року для Ф'юрі стане вже підписаний бій проти Ентоні Джошуа. У свою чергу Джошуа також проведе розігрівочний поєдинок 25 липня, де його суперником буде Крістіан Пренга.