"Його будуть тр***ти": Ф'юрі поділився образливим відео з обличчям Усика
- Тайсон Ф'юрі оголосив про повернення на ринг і висловив бажання провести бій з Олександром Усиком.
- Ф'юрі опублікував відео з секс-лялькою з обличчям Усика, заявивши, що готується до бою у квітні 2026 року.
Тайсон Ф'юрі засумував на пенсії та оголосив про повернення на ринг. Ба більше, колишній чемпіон світу назвав ім'я наступного суперника.
"Циганський король" хоче битися проти Олександра Усика. Британець у своєму стилі повідомив, що готується до поєдинку проти українського чемпіона, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм Тайсона Ф'юрі.
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Ф'юрі продовжує чіпляти Усика
Тайсон Ф'юрі зовсім не змінився з останнього разу, коли боксера бачили у медійному просторі. "Циганський король" в образливій формі про майбутній бій з Олександром Усиком.
На своїй сторінці в інстаграмі Ф'юрі виклав відео з секс-лялькою. Тайсон надягнув на свою нову іграшку маску з обличчям Усика.
У мене є маленький Усик. Я готуюся до нашого бою у квітні 2026 року. А поки його будуть тр***ти,
– сказав Ф'юрі.
Ф'юрі опублікував відео з секс-лялькою:
Нагадаємо, що Олександр Усик двічі побив Тайсона Ф'юрі у 2024 році. Тепер Король хевівейту готується до реваншу проти Даніеля Дюбуа, який відбудеться 19 липня 2025 року.
Раніше у команді Олександра Усика назвали бій, який важливіше за трилогію з Тайсоном Ф'юрі. Сергій Лапін прокоментував виклик від "Циганського короля".