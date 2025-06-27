Відомий журналіст назвав причину шокуючого розірвання співпраці Усика та Красюка

За місяць до реваншу Олександр Усик припинив свою співпрацю із промоутером Олександром Красюком. Боксер і промоутер працювали протягом довгих 12 років.

Такий вчинок змусив українських прихильників боксу гадати, чи пробігла чорна кішка між боксером та промоутером. Натомість у команді Олександра Усика запевнили, що жодних конфліктів із Олександром Красюком у боксера не було.

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Чому Усик завершив співпрацю із Красюком

Відомий журналіст Гарет Девіс висловив свою версію щодо завершення співпраці Усика та Красюка. Представник ЗМІ впевнений, що такий вчинок свідчить про наближення закінчення кар'єри українського боксера, пише 24 Канал із посиланням на BoxNation.

Ця ситуація свідчить про те, що Усик наближається до завершення кар'єри. Він зараз підраховує кошти, кому та скільки він платить. Можливо припинення відносин з Красюком дасть йому можливість зберегти декілька мільйонів. Якщо Усик переможе Дюбуа – це буде фініш для Олександра, не думаю, що йому буде далі цікаво битися. Чи посварився Усик з Красюком? Та ні, не думаю, вони добре ладнали,

– сказав Девіс.

Наразі Усик активно готується у своєму тренувальному таборі до реваншу проти Даніеля Дюбуа. Попри активну підготовку українець не забуває тішити своїх прихильників контентом. Олександр, то танцює, то співає, то виконує трюки.

Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року на лондонському стадіоні "Вемблі". На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті, яким Усик володів після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі.

Ще раніше український боксер декілька разів заявляв, що у його великій кар'єрі залишилось провести два поєдинки. Але згодом дав задню у цьому питанні.