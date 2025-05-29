Нещодавно Шігеока переніс операцію на мозку. Це відбулось після поєдинку проти Педро Тадурана, повідомляє 24 канал із посиланням на Kyodonews.

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Що відомо про травму Шігеоку

24 травня відбувся бій між Гіндзіро Шігеокою та Педро Тадураном. Японський боксер програв своєму візаві роздільним рішенням суддів за підсумками 12 раундів.

Після поєдинку 25-річний представник Японії почав втрачати свідомість прямого на рингу. У результаті Шігеоку винесли на ношах та госпіталізували.

Шігеоку винесли на ношах з рингу: дивіться відео

За правилами Японської боксерської ради Гіндзіро Шігеоку не може мати професійну ліцензію, адже переніс операцію на мозку. Тому 25-річний боксер вимушено повинен завершити кар'єру.

Наразі японський боксер перебуває у відділенні інтенсивної терапії під наглядом лікарів. У Шігеоку гостру субдуральну гематому.