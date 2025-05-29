Недавно Шигеока перенес операцию на мозге. Это произошло после поединка против Педро Тадурана, сообщает 24 канал со ссылкой на Kyodonews.
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Что известно о травме Шигеоку
24 мая состоялся бой между Гиндзиро Шигеокой и Педро Тадураном. Японский боксер проиграл своему визави раздельным решением судей по итогам 12 раундов.
После поединка 25-летний представитель Японии начал терять сознание прямого на ринге. В результате Шигеоку вынесли на носилках и госпитализировали.
Шигеоку вынесли на носилках с ринга: смотрите видео
По правилам Японского боксерского совета Гиндзиро Шигеоку не может иметь профессиональную лицензию, ведь перенес операцию на мозге. Поэтому 25-летний боксер вынужденно должен завершить карьеру.
Сейчас японский боксер находится в отделении интенсивной терапии под наблюдением врачей. У Шигеоку острую субдуральную гематому.