"Він крутий, а йому всього 21 рік": чи готовий Ітаума до бою з Усиком
- Мозес Ітаума здобув 14 перемогу в своїй кар'єрі, перемігши Джермейна Франкліна нокаутом у 5 раунді.
- Колишній промоутер Олександра Усика Олександр Красюк вважає Ітауму талановитим боксером, але до рівня Усика йому ще потрібно працювати.
Колишній промоутер Олександра Усика Олександр Красюк оцінив рівень Мозеса Ітауми. Британець 28 березня переміг Джермейна Франкліна.
Мозес Ітаума здобув 14 перемогу в 14 поєдинках у своїй кар'єрі, до того ж, це була 12 дострокова звитяга нокаутом. Рівень молодого боксера Красюк оцінив у коментарі для сайту sport.ua.
Чи готовий Ітаума до бою з Усиком?
Красюк розповів, що вважає Ітауму крутим боксером. І найголовніше, що йому всього 21 рік. Він однозначно майбутнє надважкої ваги. Хоча, звісно, в технічному плані йому ще є над чим працювати, але він уже готовий до того, щоб стати чемпіоном світу.
До рівня Усика чи Фʼюрі він ще не дотягує, однак Дюбуа був би для нього відмінною опозицією,
– зазначив промоутер.
Він додав, що наприклад бій Ітауми проти Кабаєла міг би стати чи не найцікавішим поєдинком у надважкій вазі в боксі нині.
Як склався останній бій Ітауми?
Мозес Ітаума 28 березня в Манчестері нокаутував досвідченого боксера, американця Джермейна Франкліна. Британець переміг суперника вже в 5 раунді. Ітаума з перших секунд нав'язав опоненту свій стиль і змусив того ховатись від потужних ударів.
Іноді Франклін загрожував Ітаумі контрвипадами, але вони відбувались досить рідко. Утім британець відправив американця в нокдаун уже в 3 раунді. Утім у 5 раунді смачний аперкот Ітауми відправив суперника в нокаут, хоча, слід зауважити, що він став одним із небагатьох, хто витримав стільки часу.
Останні новини довкола можливого бою Усика проти Ітауми: коротко
- Британський журналіст Стів Банс вважає, що Ітаума ще не готовий до бою з Усиком. Він має пройти інших суперників до того.
- Тренер Мозеса Ітауми Бен Девісон заявив, що його підопічний обов'язково має провести бій із Усиком. Він вважає українця найкращим надважковаговиком сучасності.
- Ітаумі назвали умову, щоб бій із Усиком став реальністю. Британець саме виконав її, перемігши Франкліна.