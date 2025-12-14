Зіпсоване закінчення кар'єри Радченка: непереможний Гриців успішно захистив титул

У суботу, 13 грудня, у Львівському цирку відбувся історичний вечір боксу. Уболівальники побачили одразу декілька титульних поєдинків.

Головною подією вечора боксу стало протистояння Олександра Гриціва та Сергія Радченка. Для останнього це був прощальний бій на профі-рингу, інформує 24 Канал.

Як закінчився бій Гриців – Радченко?

Із перших секунд львів'янин виглядав дуже потужно. Радченку майже не вдавалось відповідати чимось небезпечним.

Натомість вже у першому таймі Гриців відправив свого досвідченого суперника на канвас. Сергій швидко підійнявся на ноги та продовжив бій, але на його обличчі була велика гримаса болю. 38-річний боксер травмував руку та продовжив битись лише однією.

Через декілька секунд Радченко перестав битись через нестерпний біль. Мрії про титул у прощальному бою були зруйновані. Гриців успішно захистив WBC Francophone у бріджервейті. Після завершення двобою промоутер та сам боксер зі міста Лева анонсували грандіозні плани на майбутнє.

Відзначимо, що ще перед цим боєм Гриців запевняв у своїй 100-відсотковій готовності до протистояння у рідних стінах.

Що сказали боксери після бою?

Переможець протистояння видав зворушливу промову, у якій подякував команді та присвятив свою перемогу коханій дружині.

Хочу подякувати своїй команді за тяжку та довгу підготовку. Усі працювали на 100 відсотків. Дякую промоутеру Олександру Колеснікову. Але цю перемогу я хочу присвятити своїй дружині. Ці два місяці ти стала членом команди і забула про те, що ти є моєю дружиною. Розумію, наскільки це складно. Я тобі дуже вдячний, люблю тебе,

– сказав Гриців.

Із холодом на руці свою промову після бою видав Радченко. Сергій знайшов символізм навіть у такому поєдинку. Радченко зазначив, що його дебют на профі-рингу відбувся саме у місті Лева.

"Дуже шкода, що так усе вийшло. Відірвався біцепс, таку травму я вже проходив. Це сумно. Сьогодні (13 грудня – 24 Канал) у мене був останній бій. Я дякую боксу за ці 28 років! Цей вид спорту навчив посміхатись навіть тоді, коли боляче. Дякую усім, за те що прийшли. Дякую за такий бій. Я вітаю Олександра. він молодий та перспективний хлопець. У 2014 році я дебютував саме у Львові, тому для мене було дуже символічно закінчити кар'єру боксера саме у цьому місті. Дякую усім, дякую величному виду спорту боксу", – заявив Радченко.

Яка статистика Гриціва та Радченка?