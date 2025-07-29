Колишній чемпіон світу назвав боксера, з яким не варто битись Усику
- Усик повинен захищати титул WBO проти Джозефа Паркера після перемоги над Даніелем Дюбуа.
- Гроувз зазначив, що ера Усика в боксі майже завершена та підкреслив його дисципліну.
Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа у реванші у Великій Британії. Український чемпіон провів 24 поєдинок та продовжив серію без поразок у професійному ринзі.
Абсолютний чемпіон світу має серію з 24 звитяг у 24 боях. Джордж Гроувз висловився щодо наступного поєдинку Олександра Усика, повідомляє 24 канал із посиланням на Escapist Magazin.
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З ким не потрібно битись Усику?
Джордж Гроувз вважає, що в українських боксерів інший спосіб мислення. Колишній чемпіон світу наголосив, що Олександр Усик має хорошу дисципліну.
Гроувз заявив, що ера Олександра Усика у боксі майже підійшла до свого завершення. Український чемпіон вже усіх переміг, а потім знову повернувся та вдруге здолав усіх суперників.
Чи хочу я знову побачити бій Усика проти Ф’юрі? Ні. У цьому бою немає сенсу,
– сказав Гроувз.
Нагадаємо, що Олександр Усик достроково здолав Даніеля Дюбуа, нокаутувавши його у п'ятому раунді бою. Тепер український боксер повинен провести захист титулу WBO проти Джозефа Паркера.
Раніше повідомляли про те, що Стівен Едвардс висловився про успіхи Олександра Усика у боксі. Американський тренер несподівано применшив досягнення українського чемпіона.