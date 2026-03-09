Тут чемпіон росіянин: українець втратив свої позиції у рейтингу боксерів

Українець Олександр Гвоздик вибув із топ-15 рейтингу WBO у напівважкій вазі. Це сталось після його поразки сербу Калайджичу.

WBO на своєму сайті опублікувала оновлений рейтинг у напівважкій вазі. Олександр Гвоздик втратив своє місце в топ-15.

Чи лишились українці в рейтингу WBO?

Світова боксерська організація WBO опублікувала оновлений рейтинг боксерів у напівважкій вазі. Своє місце в топ-15 рейтингу втратив Олександр Гвоздик. Це сталось після того як українець поступився сербу Радівоє Калайджичу.

Серб нокаутував Гвоздика 2 лютого у 7 раунді в рамках шоу Zuffa Boxing 2. Утім у топ-10 цього рейтингу є інший українець – Даніель Лапін. Слід відзначити, що чемпіоном у цьому дивізіоні наразі є росіянин Дмитро Бівол.

Що відомо про подальші плани Гвоздика?

Гвоздик в інтерв'ю для ютуб-каналу "Два бокових" розповів, що планує провести реванш із Калайджичем. Він повідомив, що в нього є чинний контракт із Zuffa Boxing на 3 роки. Вони зобов'язані організовувати для українця по 3 поєдинки на рік.

Тобто, завершувати кар'єру українець не збирається. Попри те, що має заборону битись до квітня. Утім це стандартна процедура після поразки нокаутом, якої зазнав Гвоздик. Ця процедура покликана вберегти здоров'я спортсмена.

