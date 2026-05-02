На жаль, випадки смертей після боїв теж трапляються, і це, на жаль, частина боксу. 24 Канал розповість про боксерів, які померли після своїх поєдинків.

Хто з боксерів помер на рингу?

Максим Дадашев

23 липня 2019 року помер російський боксер після поєдинку.

28-річний спортсмен не прийшов до тями і помер у одній із американських лікарень. 20 липня Дадашев зазнав поразки технічним нокаутом у 11-му раунді від представника Пуерто-Ріко Сабріеля Матіаса.

Через численні пропущені удари його тренер був змушений зупинити бій. Після зупинки бою Максима знудило, і він втратив свідомість. Боксера негайно доставили до реанімації, де він переніс складну операцію, але згодом помер.

Матіас завдав Дадашеву 1204 ударів, з яких 319 виявилися точними.

Максим Дадашаев / Фото BoxingScene

Шігетоші Котарі

28-річний японський боксер найлегшої ваги помер 8 серпня 2025 року внаслідок черепно-мозкової травми, отриманої під час титульного поєдинку проти Ямато Хати, повідомляли The Ring.

2 серпня в Токіо Котарі та Хата змагалися за титул OPBF у суперлегкій вазі. Бій тривав 12 раундів і завершився нічиєю. Після оголошення результату Котарі втратив свідомість прямо на рингу. Його терміново госпіталізували і діагностували субдуральну гематому.

Боксеру провели екстрену операцію, проте врятувати його не вдалося. Також травму мозку отримав Ямато Хата, і його госпіталізували.

Шігетоші Котарі / Фото The Sun

Хіромаса Уракава

Він помер від травм, отриманих під час того ж боксерського вечора в Токіо 2 серпня 2025 року, повідомляли The Ring.

28-річного Уракаву госпіталізували після того, як він зазнав нокауту від Йоджі Сайто в восьмому раунді.

Через черепно-мозкову травму йому зробили операцію на мозку, щоб видалити кров, яка накопичилася між черепом і мозком, проте це не врятувало його життя. Боксер більше не прийшов до тями після нокауту і помер у лікарні.

Хіромаса Уракава / Фото Tokkeru

Педро Антоніо Родрігес

Мексиканський боксер помер за кілька годин після свого поєдинку, повідомляли Marca.

У 2025 році 37-річного спортсмена знайшли мертвим у його готельному номері у Фініксі (США) наступного ранку після бою з 21-річним американцем Філіпом Велле. Поєдинок завершився поразкою Родрігеса одноголосним рішенням суддів.

Після бою Родрігес повернувся до готелю і планував піти на вечерю з іншими боксерами, але так і не з'явився у вестибюлі. Його тіло було знайдено наступного ранку у номері.

Педро Антоніо Родрігес / Фото Imago

Габріель Олувасегун Оланреваджу

Нігерійський боксер помер після бою з ганцем Джоном Мбанугу.

40-річний спортсмен брав участь у восьмираундовому поєдинку, який відбувся 28 березня 2025 року в Аккрі (Гана).

Він знепритомнів уже в третьому раунді. Після надання першої допомоги Оланреваджу терміново доставили до лікарні, де він помер через 30 хвилин.