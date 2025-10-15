Не Усик і не Алі: колишній чемпіон світу назвав найкращого боксера всіх часів
- Тоні Белью назвав Роя Джонса найкращим боксером в історії, а не Мухаммеда Алі чи Олександра Усика.
- Белью вважає, що Джонс був найкращим на своєму піку і заслуговує звання найвидатнішого боксера всіх часів.
Тоні Белью висловився щодо видатних боксерів усіх часів. Колишній чемпіон світу виділив найкращого представника боксу в історії.
На диво, Белью не обрав Мухаммеда Алі або Олександра Усика. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на SecondOut.
Хто найкращий боксер в історії?
Тоні Белью обрав найкращого боксера в історії. На його думку, це легенда рингу зі США Рой Джонс.
Ексчемпіон світу пояснив, чому вважає Джонса найвидатнішим боксером в історії. Белью зазначив, що він був найкращим на своєму піку.
Якби ви мене вислухали і зрозуміли, що я сказав, то ніколи б не дійшли такого висновку. На мою чесну думку, Рой Джонс-молодший у розквіті сил є найкращим боксером всіх часів,
– сказав Белью.
Раніше Леннокс Льюїс в інтерв'ю DAZN назвав боксера з найсильнішим ударом у світі. На його думку, це Шеннон Бріггс, який знав, як правильно бити та використовувати свою вагу.
Що відомо про Роя Джонса?
Рой Джонс за свою кар'єру провів 76 поєдинків. На рахунку 66 перемог та 10 поразок.
Раніше Рой Джонс говорив про те, що Олександр Усик та Теренс Кроуфорд найкращі боксери світу.
Джонс знайшов суперника для Усика. Легенда боксу хоче, щоб "Кіт" бився проти Паркера.