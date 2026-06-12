Не Усик: хто є найкращим боксером України
Багато різноманітних рейтингів покликані для того, щоб визначити найкращого представника тієї чи іншої справи. Найбільш авторитетним рейтингом у світі боксу є BoxRec.
За даними цього рейтингу можна легко з'ясувати, хто є найкращим боксером в історії України, повідомляє 24 Канал. Що цікаво, Олександр Усик у цьому рейтингу тільки на третьому місці.
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Хто найкращий боксер України?
Рейтинг BoxRec враховує перемоги, поразки, нокдауни, раунди та рівень суперників. Результат такого підрахунку вивів на перше місце в рейтингу всіх українських боксерів за всю історію Володимира Кличка, з його рекордом 69 боїв, 64 перемоги, з яких 53 нокаутом, і 5 поразок.
На другому місці рейтингу брат Володимира – Віталій Кличко. Олександр Усик лише на третьому місці. На четвертій сходинці розташував неоднозначний і багато в чому скандальний для України боксер Василь Ломаченко, який усе ж був одним із найкращих боксерів у своєму дивізіоні.
Які головні заслуги Володимира Кличка?
Володимир Кличко почав розривати боксерські ринги ще в 90-х роках минулого століття. У 1996 році він узяв золото Олімпійських ігор в Атланті. У професійному ж боксі він запам'ятався абсолютним домінуванням у надважкій вазі.
Зокрема, Кличко-молодший утримував чемпіонські пояси WBO, IBF, IBO та WBA впродовж 12 років, а якщо бути точнішим упродовж 4382 днів, що є абсолютним рекордом. Загалом українець провів 29 поєдинків за звання чемпіона світу.
Чим Володимир Кличко займається зараз?
- Нині Володимир Кличко керує такими структурами, як-от Klitschko Ventures, KMG і Klitschko Foundation. Також долучається до ініціатив у сфері спортивних проєктів і готельного дизайну.
- Крім того, займається розвитком освітнього напрямку. Зокрема, платформі Challenge Academy.
- А ще Володимир Кличко займається бізнесом і благодійністю. У 2020 році він започаткував бренд спортивного харчування, який виробляє батончики, протеїнові напої, збалансовані страви та чаї.