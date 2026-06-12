Не Усик: хто є найкращим боксером України

Багато різноманітних рейтингів покликані для того, щоб визначити найкращого представника тієї чи іншої справи. Найбільш авторитетним рейтингом у світі боксу є BoxRec.

За даними цього рейтингу можна легко з'ясувати, хто є найкращим боксером в історії України, повідомляє 24 Канал. Що цікаво, Олександр Усик у цьому рейтингу тільки на третьому місці.

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Хто найкращий боксер України?

Рейтинг BoxRec враховує перемоги, поразки, нокдауни, раунди та рівень суперників. Результат такого підрахунку вивів на перше місце в рейтингу всіх українських боксерів за всю історію Володимира Кличка, з його рекордом 69 боїв, 64 перемоги, з яких 53 нокаутом, і 5 поразок.

На другому місці рейтингу брат Володимира – Віталій Кличко. Олександр Усик лише на третьому місці. На четвертій сходинці розташував неоднозначний і багато в чому скандальний для України боксер Василь Ломаченко, який усе ж був одним із найкращих боксерів у своєму дивізіоні.

Які головні заслуги Володимира Кличка?

Володимир Кличко почав розривати боксерські ринги ще в 90-х роках минулого століття. У 1996 році він узяв золото Олімпійських ігор в Атланті. У професійному ж боксі він запам'ятався абсолютним домінуванням у надважкій вазі.

Зокрема, Кличко-молодший утримував чемпіонські пояси WBO, IBF, IBO та WBA впродовж 12 років, а якщо бути точнішим упродовж 4382 днів, що є абсолютним рекордом. Загалом українець провів 29 поєдинків за звання чемпіона світу.

Чим Володимир Кличко займається зараз?