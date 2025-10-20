Легенда боксу повинен був вийти у ринг проти боксера з ОАЕ Ейси Дахи, але скоротив собі віку. Через це самогубство вечір боксу у Дубаї був перенесений, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

Хто змінить загиблого Хаттона на вечорі боксу у Дубаї?

Боксерське шоу перенеслось на 13 лютого 2026 року. Стало відомо, хто Ріккі Хаттона замінить у протистоянні проти Дахи. Суперником стане колишній чемпіон світу Келл Брук. Британець повернеться у ринг вперше за три роки, аби вшанувати пам'ять свого загиблого земляка Хаттона.

Боксери поб'ються за пояс WBC.

Відзначимо, що в андеркарді вечора боксу глядачі також побачать бої місцевих боксерів проти суперників із Манчестера. Захід буде повністю присвячений пам'яті Ріккі Хаттона.

Періс Ф'юрі, дружина Тайсона, відверто розповіла, як смерть Хаттона вплинула на її чоловіка. За її словами, "Циганський король" взяв близько до серця раптову загибель земляка.

Що відомо про Келла Брука?