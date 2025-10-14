Міжнародна боксерська федерація (IBF) опублікувала оновлений рейтинг у суперважкій вазі. Місця деяких боксерів точно здивують поціновувачів боксу.

В IBF вдались до жорстких покарань. Одразу двоє боксерів постраждали від оновлень рейтингу хевівейту, передає 24 Канал.

Варте уваги Промоутер назвав умову для повернення Ф'юрі: що потрібно британському боксеру

Які зміни відбулись у рейтингу IBF у суперважкій вазі?

Мова йде про регрес позицій Мозеса Ітауми та Афе Аджагби. Обидва боксери повинні були зійтись в очному бою за право стати обов'язковим претендентом для Олександра Усика. Однак обидва бійці відмовились від цієї ідеї та у підсумку покинули топ-10 рейтингу найкращих супертяжів за версією IBF.

Ітаума опустився із 5-го на 11-те місце, а Аджагба – із 3-ї аж на 12-ту позицію.

Олександр Усик опинився за межами світового рейтингу, адже є чинним чемпіоном за версією IBF. Цей титул непереможний українець повернув собі у липні 2025-го, коли вдруге переміг Даніеля Дюбуа. "Динаміт" покращив свою позицію у рейтингу, підійнявшись із 7-го рядка на 5-те.

Також не має боксера, який би очолив рейтинг найкращих боксерів суперважкої ваги за версією IBF. Перша місце вакантне. Відзначимо, що обов'язковий претендент на титул визначиться у протистоянні Даніеля Дюбуа проти Франка Санчеса, які наразі посідають 5-ту та 3-тю сходинки відповідно.



Топ-10 найкращих супертяжів за версією IBF / Скриншот із офіційного сайту федерації

З якими проблемами зіштовхнувся Ітаума?