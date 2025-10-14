IBF наказала потенциального соперника Усика: почему Итауму выбросили из Топ-10 рейтинга супертяжей
- Мозес Итаума и Афе Аджагба опустились в рейтинге IBF в супертяжелом весе из-за отказа от очного боя, который определял бы обязательного претендента для Александра Усика.
- В рейтинге IBF вакантное первое место, а обязательный претендент определится в бою Даниэля Дюбуа против Франка Санчеса.
Международная боксерская федерация (IBF) опубликовала обновленный рейтинг в супертяжелом весе. Места некоторых боксеров точно удивят ценителей бокса.
В IBF прибегли к жестким наказаниям. Сразу двое боксеров пострадали от обновлений рейтинга хевивейта, передает 24 Канал.
Какие изменения произошли в рейтинге IBF в супертяжелом весе?
Речь идет о регрессе позиций Мозеса Итаумы и Афе Аджагбы. Оба боксера должны были сойтись в очном бою за право стать обязательным претендентом для Александра Усика. Однако оба бойца отказались от этой идеи и в итоге покинули топ-10 рейтинга лучших супертяжей по версии IBF.
Итаума опустился с 5-го на 11-е место, а Аджагба – с 3-й аж на 12-ю позицию.
Александр Усик оказался за пределами мирового рейтинга, ведь является действующим чемпионом по версии IBF. Этот титул непобедимый украинец вернул себе в июле 2025-го, когда во второй раз победил Даниэля Дюбуа. "Динамит" улучшил свою позицию в рейтинге, поднявшись с 7-й строчки на 5-е.
Также нет боксера, который бы возглавил рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса по версии IBF. Первое место вакантно. Отметим, что обязательный претендент на титул определится в противостоянии Даниэля Дюбуа против Франка Санчеса, которые сейчас занимают 5-ю и 3-ю строчки соответственно.
Топ-10 лучших супертяжей по версии IBF / Скриншот с официального сайта федерации
С какими проблемами столкнулся Итаума?
- 16 августа 2025 года Итаума легко нокаутировал опытного 37-летнего Диллиана Уайта. Эта победа стала для Мозеса 13-й подряд на профи-ринге (11 – нокаутом). Британец до сих пор не знает вкуса поражений (данные BoxRec).
- После последней победы "Новый Майк Тайсон" и его команда столкнулись с серьезной проблемой. Итауми не могут найти следующего соперника. От очного противостояния против Итаумы уже отказались Филип Хргович и Джермейн Франклин.
- Сам Итаума ранее рассказывал, что ему дали список из трех потенциальных соперников, но заверил, что не имеет права на выбор своих поединков.