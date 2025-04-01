Український "Халк" проведе бій проти дворазового тріумфатора Олімпіади
- Ігор Шевадзуцький зустрінеться з Баходіром Джалоловим у боксі 5 квітня на арені "Barys Arena" в Астані.
- Шевадзуцький має 12 перемог і 2 поразки, а Джалолов не змагався понад рік, готуючись до Олімпіади-2024.
Український боксер Ігор Шевадзуцький проведе бій у рамках андеркарду вечора боксу на арені "Barys Arena" у казахстанській Астані. Боксерську подію, яка відбудеться 5 квітня, організовують компанії Top Rank та Nomad Promotions.
Суперником 35-річного українського боксера стане Баходір Джалолов із Узбекистану. Ігор Шевадзуцький протистоятиме дворазовому переможцю Олімпійських ігор (2020, 2024), інформує 24 Канал із посиланням на акаунт Nomad Promotions в інстаграмі.
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Наступний бій Шевадзуцького
Поєдинок за участь українця відбудеться в андеркарді вечора боксу. Головним боєм боксерської події стане протистояння Жанібека Алімханули проти Анауеля Нгаміссенге.
Усі бої вечора боксу 5 квітня в Астані / Фото Nomad Promotions
Востаннє Шевадзуцький виходив у ринг у грудні минулого року, коли у другому раунді нокаутував Якуба Сосінські з Польщі. За спиною українця 12 перемог (10 – нокаутом) та 2 поразки у 14-ти боях у професіоналах.
Натомість Джалолов вже понад рік не змагався на профі-рингу. Боксер із Узбекистану готувався до Олімпіади у Парижі-2024, де здобув своє друге "золото" у кар'єрі. У фіналі Джалолов переміг іспанця Аюба Гадфа 5-0.