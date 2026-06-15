Грузинський та іспанський спортсмен був терміново доставлений до лікарні після жорстокої поразки від Гейджі на турнірі у Білому домі. Про це повідомляє The Sun.

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Що сталося з Топурією?

29-річний Топурія був настільки закривавлений і понівечений безжальним Гейджі, що його брат Александре зупинив поєдинок між четвертим і п'ятим раундами.

Александру та товаришу по команді Гураму Кутателадзе довелося виносити бійця з арени на найближчий гольф-баггі, щоб доправити до іншої частини території Білого дому для надання подальшої медичної допомоги.

Після цього його негайно доставили до лікарні для додаткових медичних обстежень. За даними ЗМІ, мовиться про проведення профілактичної комп'ютерної томографії голови та обличчя.

Водночас глава UFC Дана Вайт повідомив, що Топурія у жахливому стані.

Я не лікар, але, судячи з вигляду його ока, у нього, мабуть, перелом очної ямки,

– сказав Вайт.

Як Топурія програв Гейджі

Поєдинок Топурія – Гейджі став головною подією турніру зі змішаних єдиноборств UFC White House: Freedom 250. Він був присвячений 250-річчю з Дня незалежності США, який відзначають 4 липня, і відбудеться біля офіційної резиденції американського президента.

Несподівано для всіх Гейджі вдалося покласти край домінуванню грузинського бійця. Після закінчення четвертого раунду рідний брат Ілії викинув білий рушник, відмовившись випускати бійця на п'ятий раунд.

Зазначимо, що напередодні поєдинку Топурія провів зустріч з українським боксером Олександром Усиком.

"Було чудово зустрітися з Ілією Топурією у Вашингтоні. Завжди приємно спілкуватися та обмінюватися досвідом із найкращими у своїй справі", – написав українець у соцмережах.

Після поразки Топурія, ймовірно, вимагатиме реванш проти Гейджі, який вперше у кар'єрі зумів стати повноцінним чемпіоном UFC у легкій вазі.