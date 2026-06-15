Після четвертого раунду Топурія не зміг продовжити бій – Гейджі переміг технічним нокаутом. Про це повідомляє 24 Канал.

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Як Гейджі переміг Топурію?

У першому раунді Гейджі мало не влаштував сенсацію. Він активно працював другим номером, відстрілювався джебами та лоу-кіками, успішно перебивав грузина і навіть розбив йому око, яке швидко залилося кров'ю.

У другому раунді Ілія повністю захопив ініціативу. Він почав методично відбивати корпус американця важкими ударами та аперкотами. Гейджі не витримав тиску, опинився на канвасі, уникаючи задушливих прийомів.

Третій раунд був спокійнішим – обидва бійці шукали один точний удар. Цього разу вдалося Гейджі: він відправив Топурію в нокдаун і перетворив обличчя чемпіона на криваве місиво. Ілія зумів встати, але вже серйозно постраждав.

Перед четвертим раундом медики ледве випустили Топурію – обидва його ока були майже закриті гематомами. У четвертій п'ятихвилинці грузина знову сильно побили, але він не здавався.

Однак після закінчення четвертого раунду рідний брат Ілії Топурії викинув білий рушник, відмовившись випускати бійця на п'ятий раунд. Поєдинок зупинили.

Таким чином Гейджі вперше у кар'єрі зумів стати повноцінним чемпіоном UFC у легкій вазі. До цього американець двічі не зміг скористатися своїми шансами на пояс, поступившись Хабібу Нурмагомедову та Чарльзу Олівейрі.

Гейджі переміг Топурію: дивіться відео

Додамо, що Джастін здобув перемогу на очах президента США Дональда Трампа, який привітав 37-річного ветерана з однією з найгучніших сенсацій року у спорті.

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