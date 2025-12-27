Цей бій очолить вечір боксу The Ring V: Night of the Samurai. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, інформує 24 Канал.

Оце так 52-річний "Президент", який кинув виклик Усику, зазнав першої поразки у кар'єрі

Що відомо про бій Іноуе – Пікассо?

Відзначимо, що японець Наоя Іноуе володіє титулами WBC, WBO, WBA та IBF.

Цікаво, що обидва боксери не мають за своїми спинами поразок. Іноуе оформив на профі-ринг 31 перемогу (27 – нокаутом). Натомість Давід Пікассо здобув у професіоналах 32 звитяги (17 – нокаутом) та розписав одну мирову. Та єдина нічия була у бою проти Мартіна Хіменеса Делгато (дані BoxRec).

Востаннє мексиканський боксер виходив у ринг у липні 2025-го, коли здолав іншого японця Кьоносукє Камеда на "MGM Grand Garden Arena". А от Іноуе у вересні переміг Муроджона Ахмадалієва із Узбекистану.

Де дивитись вечір боксу?

Вечір боксу із Ер-Ріяду транслюватиме стрімінгова платформа DAZN.

Головний бій боксерського шоу між Іноуе та Пікассо розпочнеться не раніше 14:00 (за київським часом).

Прогноз букмекера

Наоя Іноуе є явним фаворитом протистояння. Його перемогу оцінюють дуже низьким коефіцієнтом 1,01. Натомість на звитягу Давіда Пікассо дають аж 10 рівно.

Найвищі шанси, що бій закінчиться перемогою нокаутом для Іноуе – 1,15. А от успіх японця за рішенням суддів – 5,33. Нічия, яка є майже нереальною – 36. На звитягу Пікассо нокаутом або рішенням суддів оцінюють коефіцієнтами 21 та 36 відповідно.

*Коефіцієнти подані станом на 10:47 27.12.2025

Усик відвідає вечір боксу?

Олександр Усик у своєму інстаграмі повідомив про приїзд на вечір боксу в Ер-Ріяд. Український чемпіон буде почесним гостем боксерської події.



Усик приїхав на вечір боксу в Ер-Ріяд / Скриншот із інстаграму боксера

Нагадаємо, що Усик очолив рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії від The Ring. Сталось це після того, як Теренс Кроуфорд, який був першим, пішов на пенсію. До цього Олександр посідав друге місце.