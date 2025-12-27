Абсолютний чемпіон світу захистив cвій статус четвертий раз за рік: відеоогляд бою
- Наоя Іноуе переміг Давіда Пікассо одноголосним рішенням суддів, захистивши титул абсолютного чемпіона світу.
- Іноуе став першим бійцем за 42 роки, який захистив титул чемпіона The Ring чотири рази поспіль протягом календарного року.
У суботу, 27 вересня, відбувся великий вечір боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Наоя Іноуе бився проти Давіда Пікассо.
На кону поєдинку був статус абсолютного чемпіона світу японського боксера. Також боксери билися за "особливий" пояс від The Ring, повідомляє 24 канал.
Як завершився бій Іноуе – Пікассо?
Бій тривав усі раунди, які були зазначені регламентами. Іноуе не зміг завершити поєдинок достроково, хоча і домінував увесь час, але все-таки здобув перемогу.
Японському боксеру судді віддали перемогу одноголосним рішенням. Він також став першим бійцем за 42 роки, який захистив титул чемпіона The Ring чотири рази поспіль протягом календарного року.
Пікассо ж зазнав першої поразки у професійному ринзі. До цього мексиканський боксер не програвав у 33 поєдинках.
Огляд бою Іноуе – Пікассо: дивіться відео
Що відомо про Іноуе?
Японський боксер розпочав свою професійну кар'єру у 2012 році. Він нокаутував філіппінця Крісона Омаяо.
Всього за кар'єру Іноуе провів 32 поєдинки. За цей час японець не зазнав жодної поразки.
Олександр Усик звернувся до Іноуе після його перемоги над Пікассо. Український боксер привітав з перемогою японського чемпіона.