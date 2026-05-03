Саме він привів Олександра в бокс: яким був батько Усика

Після перемоги над Тайсоном Ф'юрі, коли Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі, він звернувся до померлого тата зі словами "Батьку, ми це зробили". Саме він привів юного Усика в бокс.

Батько Усика, Олександр Анатолійович, помер ще у 2012 році після перемоги сина на Олімпійських іграх, повідомляє 24 Канал. Найбільших перемог сина він так і не дочекався.

Якою є історія батька Усика?

Батько Усика народився на Сумщині в 1962 році. Пізніше він переїхав у Крим, де й почав будувати сім'ю. Він служив у радянській армії, згодом працював на будівництві. Був учасником війни в Афганістані. З матір'ю Усика Олександр Анатолійович познайомився в 1984 році в Криму, й у 1987 році в них народився Олександр.

Саме Олександр Анатолійович привів юного Сашка в бокс. Сашко суперечив, мовляв, тут треба битись. На що батько сказав, що якщо він не хоче, щоб били його, він мусить бити сам. Між іншим і батько Усика в дитинстві займався боксом і завжди підтримував себе у формі.

Коли батько Усика помер?

Батько дуже багато вкладав у свого сина. І він побачив першу велику перемогу молодого боксера. Це перемога на Олімпійських іграх 2012 року. Утім, на жаль, наживо медаль сину він не побачив. Батько Усика помер саме тоді, коли Олександр повертався додому, щоб показати свою золоту нагороду.

Боксер розповідав, що коли він приїхав, то батько вже був у труні. Він вклав у руку татові свою нагороду та стиснув її та вийшов із кімнати. Усі свої майбутні перемоги Усик присвячував батькові. Як і найбільшу – перемогу над Ф'юрі та здобуття титулу абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

