Протистояння очолить вечір боксу у Манчестері. Бій Мозеса Ітаума проти Джермейна Франкліна відбудеться на стадіоні "Co-op Live Arena", інформує 24 Канал.

Читайте також "Розвіє навколо цей хайп": Чісора спрогнозував переможця можливого бою Усик – Ітаума

Що відомо перед боєм Ітаума – Франклін?

Боксери вже зіштовхнулись у першій дуелі поглядів та провели пресконференцію. Ці офіційні заходи минули без зайвих скандалів.

Ітаума у новому році спробує продовжити свою переможну ходу, яка налічує вже 13 звитяг поспіль (11 – нокаутом). Цікаво, що Мозес ще жодного разу не проходив більш як шість раундів. Його 9 останніх поєдинків завершувались не пізніше другого раунду.

Натомість у професійній кар'єрі Франкліна 24 перемоги (15 – нокаутом) при 2-х поразках (дані BoxRec). Цих двох фіаско він зазнав у боях проти топових суперників – Ділліана Вайта (26 листопада 2022) та Ентоні Джошуа (1 квітня 2023).

Ітаума востаннє виходив на ринг у серпні 2025-го, коли легко нокаутував у першому ж раунді досвідченого Ділліана Вайта. Натомість Франклін у вересні минулого року здолав у нудному бою казахстанського боксера Іван Дичка за одноголосним рішенням суддів.

Прогноз букмекера

Ітаума – беззаперечний фаворит майбутнього протистояння по лінії betking. На перемогу Мозеса оцінюють мізерним коефіцієнтом дають лише 1,03. Натомість звитягу Франкліна оцінюють аж коефіцієнтом 9,50.

Ймовірно, що бій закінчиться нокаутом від Ітауми або його перемогою за рішенням суддів – 1,32 та 3,50 відповідно. Нічия – 26. А от звитяги Джермейна оцінюють у 18 (нокаутом) та 31 (за рішенням суддів) відповідно.

*Коефіцієнти подані станом на 16:51 09.01.2026

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Які параметри обох боксерів?

Як бачимо, що Ітаума хоч і поступається майбутньому супернику у зрості і останній вазі, але при цьому має більший розмах рук.

Показники Мозес Ітаума Джермейн Франклін Вік 21 32 Зріст 188 сантиметрів 191 сантиметрів Остання вага 106,82 кілограма 116,1 кілограма Розмах рук 201 сантиметрів 196 сантиметрів

Що говорять Ітаума та Франклін перед боєм?

Напередодні поєдинку Ітаума розповідав, що вибір суперника зупинився на прізвищі Франкліна лише через те, що Джермейн хоч і програє, але зможе протриматись у рингу більше, як два раунди.

На ці слова відреагував 32-річний американець. Франклін вважає таку заяву Мозеса неповагою у свою сторону.

"Він вийде битися. А я тут для того, щоб показати людям, що я не хлопчик для биття. Зі мною не можна жартувати. Ми мали розмову, і я побажав йому всього найкращого. Між мною і Мозесом немає жодної ворожнечі. Це все – з любові до спорту. Тепер ми готові працювати заради цього", – відповів Франкліну коментарі The Ring.

Водночас в інтерв'ю The Ring 21-річний непереможний британець додав, що вважає майбутній бій проти Франкліна може бути найважчим у його кар'єрі.

"Причина, чому я так думаю, полягає в тому, що в тих аспектах, у яких він справді сильний, щодо мене все ще залишаються питання. Тоді як у Ділліана Вайта є багато аспектів у грі, які можна використати. А Демпсі Маккін – якщо чесно, хоча він і пройшов 12 раундів із Філіпом Хрговичем, особисто я не вважаю, що він був надто хорошим. Але я справді відчуваю, що Франклін – міцний боксер, тож я готовий до нього", – сказав "Новий Майк Тайсон".