"Витягувати з могили": нокаутер з Британії зробив заяву про Усика

Мозес Ітаума поділився думками про ймовірний бій з чемпіоном світу Олександром Усиком. Британський боксер розповів, чи вірить, що протистояння з українцем врешті-решт відбудеться.

В інтерв'ю The Ariel Helwani Show 21-річний спортсмен погодився, що його поєдинок проти Усика ніколи не відбудеться. Попри це Ітаума заявив, що планує рухатися далі.

Що Ітаума сказав про бій з Усиком?

"Ми не будемо плакати над розлитим молоком. Ми просто будемо продовжувати рухатись далі", – сказав спортсмен.

Ітаума наголосив, що не буде засмучуватись чи злитись через те, що не зустрінеться з Усиком, адже ця ситуація не перебуває під його контролем.

Якби я міг це контролювати, я б провів цей бій, а якщо ні, то що мені робити?,

– зауважив боєць.

Британець додав, що Усик – це боєць, який буває раз на покоління, і саме тому він хотів би мати можливість провести поєдинок.

"Але якщо ні, то що мені робити? Витягувати його з могили? Якщо це станеться, то станеться. Якщо ні, то не станеться", – резюмував Ітаума.

Чому Усик не хоче битися проти Ітауми?

Нещодавно 39-річного чемпіона світу у коментарі The Ring заявив, що не планує битися проти Ітауми. Усик пояснив своє рішення тим, що Мозес – це молодий боксер, якому він не хоче зламати кар'єру.

Британець відреагував на слова українця, висловивши сумнів, що Усик зможе його зламати. Ба більше, він згадав, що зміг за хвилину нокаутував Ділліана Вайта та сумнівається, що це вдалося б українцю.

Британський журналіст Аде Оладіпо у своєму подкасті відреагував на висловлювання обох спортсменів. Він погодився зі словами Усика, але не відкидає, що їх бій може відбутися і дасть поштовх кар'єрі британця.

"Ми бачили такі бої в минулому, коли досвідчений боксер виходив проти молодого і ніби завдав йому шкоди, і той отримував побиття. Просто зараз треба сказати, що Олександр Усик побив би Мозеса", – заявив він.

Зазначимо, що Ітаума провів тільки 13 боїв на професійному рингу, хоч і виграв усі. За даними BoxRec, частка його перемог нокаутом складає 84%.

Щодо Усика, то наступний бій українця відбудеться 23 травня у Гізі. Боксер проведе захист титулу WBC проти Ріко Верховена. Далі чемпіон світу планує зустрітися з переможцем бою Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа та втретє побитися з Тайсоном Ф'юрі.