Їздив у Москву та кусав суперника: найскандальніший боксер України повертається на ринг
- Іван Редкач повертається на ринг і проведе бій проти Келвіна Девіса 4 квітня 2024 року в США.
- Редкач відомий своїми скандальними вчинками та має лише одну перемогу в останніх п'яти боях, а також відсторонення від боксу через інцидент у 2020 році.
Один з найбільш одіозних боксерів України Іван Редкач повертається на профі-ринг. Спортсмен з Шостки проведе перший бій з 2024 року.
Як повідомляє Boxingnews24, Редкач зустрінеться з Келвіном Девісом. Поєдинок відбудеться 4 квітня у США.
Що відомо про повернення Редкача?
У команді Девіса обрали в суперники Редкача, щоб стабілізувати кар'єру 29-річного американця після першої поразки від Нагіра Олбрайта.
Як йдеться у повідомленні Boxingnews24, Редкач – це відоме ім'я у боксі, однак останні результати вже не роблять його серйозною загрозою. Скандальний українець здобув лише одну перемогу в п'яти останніх боях і не виходив у ринг відтоді, як Хосе Сепеда нокаутував його в другому раунді у вересні 2024 року.
Поразки від Прогрейса і Жукембаєва підтвердили, що Редкач виконує іншу роль – стає суперником для бійців, яким потрібні раунди або перемога. Вік і "простої" ще більше віддалили Івана від піку.
У березні Редкачу виповнюється 40, і вже багато років він не перемагав справді значущих опонентів. Його досвід і лівша-стійка все ще створюють певні технічні запитання, однак останні виступи зробили його керованим завданням для боксера, який намагається повернути впевненість у собі,
– йдеться у повідомленні.
Цікаво, що на сайті BoxRec йдеться, що Редкач відсторонений від боксу.
Чим відомий Іван Редкач?
- На професійному рингу Редкач провів 34 поєдинки, в яких здобув 24 перемоги. Більшість боїв українець, який, за даними BoxRec, є резидентом Лос-Анджелеса, провів у США.
- У 2016 році він у соціальних мережах похвалився, що нібито має паспорт громадянина Мексики. Після хвилі критики Іван спростував цю інформацію, повідомляє "Чемпіон".
- В Україні Редкач відомий тим, що кепкував з Олександра Усика, а також робив різні заяви про Василя Ломаченка, зокрема підтримував останнього, коли ексчемпіона світу критикували за відсутність реакції на російську агресію.
- У 2023 році спортсмен попри війну Росії проти України відвідав Москву, інформує Sport-express. На одному зі знімків Редкач радісно позував на Червоній площі.
- У 2020 році у поєдинку в першій напівсередній ваговій категорії Іван за очками американцеві Денні Гарсії. Під час 8 раунду він вкусив суперника з вигуками "Майк Тайсон!", повідомляє Суспільне. За це спортсмена відсторонили на один рік та оштрафували на 10 тисяч доларів.