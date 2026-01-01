Ф'юрі застеріг можливого суперника Усика напередодні бою з непереможеним боксером
- Тайсон Ф'юрі заявив, що бій між Агітом Кабаєлом та Даміаном Книбою у січні 2026 року буде важким, оскільки Книба є сильним та витривалим боксером.
- Сергій Лапін зазначив, що Агіт Кабаєл може стати суперником Олександра Усика, але остаточне рішення про вибір суперника прийматиме Усик.
Агіт Кабаєл зовсім скоро повернеться на професійний ринг. Німецький боксер битиметься проти Даміана Книби у січні 2026 року.
Тайсон Ф'юрі висловився про бій між Кабаєлом та Книбою. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Polska.
Що сказав Ф'юрі про бій Кабаєл – Книба?
Британець наголосив, що кожен бій у надважкій вазі небезпечний. На його думку, Книба видантий боксер, який може завдати проблеми Кабаєлу в очному протистоянні.
Це великий непереможений поляк, він може стати наступним сильним бійцем після Маріуша Ваха. Великий, сильний, витривалий чоловік. Я не знаю, наскільки хороший Даміан, але він може стати ще одним сильним гравцем. Це важкий бій для Агіта,
– сказав Ф'юрі.
Відзначимо, що раніше Сергій Лапін висловився про Кабаєла. Він розповів, що німець може стати суперником Олександра Усика.
Що Лапін сказав про Кабаєла?
В інтерв'ю WBN директор команди Усика заявив, що на рішення українця, ніхто не впливає і він сам обирає суперника. Однак німець є у списку потенційних бійців, з якими може зустрітися "Король хевівейту".
"Усик буде битися з тим, з ким захоче, і тоді, коли захоче – він це заслужив. Звичайно, у рамках правил санкціонуючих організацій. Бій з Агітом Кабаєлем – один із можливих варіантів, але остаточне рішення залишається за нами", – сказав Лапін.
Що відомо про Кабаєла та Книбу?
Німецький боксер провів у професійному ринзі 26 поєдинків. За цей час Кабаєл не зазнав жодної поразки.
В останньому бою він переміг Чжана Чжилея у лютому 2025 року. Після цього він став тимчасовим чемпіоном світу WBC та головним претендентом на поєдинок з Усиком.
Книба провів за свою кар'єру 11 поєдинків. Польський боксер переміж у кожному з них – 10 завершив нокаутом.
Бій між Кабаєлом та Книбою відбудеться 10 січня 2026 року. Місце проведення поєдинку Обергаузен (Німеччина).