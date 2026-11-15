"Отримав величезне задоволення": відомий промоутер пригадав поїздку Усика до Москви

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Нині функціонер працює з британським боксером Віддалом Райлі, який ще не зазнав жодної поразки на професійному рингу. Водночас Зауерланд висловився про можливе протистояння Усика з Давідом Бенавідесом і зробив доволі гучну заяву щодо найкращої форми українського чемпіона, передає ютуб-канал The Figth Wire.

Зауерланд пригадав тріумф Усика в Москві

Калле Зауерланд позитивно оцінив перспективу поєдинку між Олександром Усиком та Давідом Бенавідесом. На його думку, у важкій вазі знову можна організувати видовищні протистояння, а бокс потребує ще однієї Всесвітньої боксерської суперсерії.

При цьому промоутер згадав про власну роль у кар'єрі українця. Зокрема, він пригадав фінал Всесвітньої боксерської суперсерії, у якому Усик зустрівся з росіянином Муратом Гассієвим.

Я був безпосередньо залучений до кар'єри Усика в цій ваговій категорії, відіграв у ній важливу роль і отримав величезне задоволення, коли того пам'ятного вечора в Москві допоміг закріпити на його поясі четвертий чемпіонський титул. Для мене це був пік його кар'єри– сказав Зауерланд.

У ніч із 21 на 22 липня 2018 року українець одноголосним рішенням суддів переміг Гассієва на його території. Усик завоював чотири основні чемпіонські пояси, Кубок Мохаммеда Алі та став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі.

Промоутер зробив гучну заяву про Усика

Зауерланд переконаний, що найкращі виступи українця припали саме на період його виступів у першій важкій вазі. Він згадав, зокрема, поєдинок проти латвійця Майріса Брієдіса, який відбувся у півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії.

На думку промоутера, тодішній рівень Усика перевершував те, що він демонстрував у надважкій вазі в боях проти Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі.

Водночас функціонер не приховував, що тепер його інтереси пов'язані з іншим боксером. Він представляє британця Віддала Райлі, який має рекорд 14 перемог (7 нокаутом) і розраховує на великі поєдинки.

Я знаю, яким був найкращий Усик – я бачив його в найкращій формі. І скажу вам так: їхні шляхи перетинаються саме в той момент, який нам ідеально підходить. Усик – на спаді, а ми – на підйомі. Віддал Райлі ще покаже себе– заявив Зауерланд.

Раніше британський боксер розповів, що зацікавлений у поєдинку з Усиком.