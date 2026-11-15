"Получил огромное удовольствие": известный промоутер вспомнил поездку Усика в Москву

Adv

В настоящее время функционер работает с британским боксером Виддалом Райли, который еще не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге. В то же время Зауэрланд высказался о возможном противостоянии Усика с Давидом Бенавидесом и сделал довольно громкое заявление о лучшей форме украинского чемпиона, передает YouTube-канал The Fight Wire.

Зауэрланд вспомнил триумф Усика в Москве

Калле Зауэрланд положительно оценил перспективу поединка между Александром Усиком и Давидом Бенавидесом. По его мнению, в тяжелом весе снова можно организовать зрелищные противостояния, а боксу нужна еще одна Всемирная боксерская суперсерия.

При этом промоутер вспомнил о своей роли в карьере украинца. В частности, он вспомнил финал Всемирной боксерской суперсерии, в котором Усик встретился с россиянином Муратом Гассиевым.

Я был непосредственно вовлечен в карьеру Усика в этой весовой категории, сыграл в ней важную роль и получил огромное удовольствие, когда в тот памятный вечер в Москве помог закрепить на его поясе четвертый чемпионский титул. Для меня это был пик его карьеры– сказал Зауэрланд.

В ночь с 21 на 22 июля 2018 года украинец единогласным решением судей победил Гассиева на его территории. Усик завоевал четыре основных чемпионских пояса, Кубок Мохаммеда Али и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

Промоутер сделал громкое заявление об Усике

Зауэрланд убежден, что лучшие выступления украинца пришлись именно на период его выступлений в первом тяжелом весе. Он упомянул, в частности, поединок против латвийца Майриса Бриедиса, который состоялся в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии.

По мнению промоутера, уровень Усика в то время превосходил то, что он демонстрировал в супертяжелом весе в боях против Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

В то же время функционер не скрывал, что теперь его интересы связаны с другим боксером. Он представляет британца Виддала Райли, у которого рекорд 14 побед (7 нокаутом) и который рассчитывает на большие поединки.

Я знаю, каким был лучший Усик – я видел его в лучшей форме. И скажу вам так: их пути пересекаются именно в тот момент, который нам идеально подходит. Усик – на спаде, а мы – на подъеме. Уиддал Райли еще покажет себя– заявил Зауэрланд.

Ранее британский боксер заявил, что заинтересован в поединке с Усиком.