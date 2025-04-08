Австралійський боксер поб'ється проти 27-річного володаря титулу IBF із США Річардсона Хітчинса. Двобій у ліміт першої напівсередньої ваги очолить вечір боксу у Нью-Йорку, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Наступний суперник Камбососа

Це буде домашній бій для Хітчинсона, який проведе свій дебютний захисти чемпіонського поясу. 7 грудня 2024-го року Річардсон переміг за роздільним рішенням суддів після 12 раундів Ліама Паро з Австралії. Хітчинсон продовжив свою переможну серію, яка складає 19 поспіль поєдинків (7 – нокаутом).

Для Камбососа наступний бій стане другим у новому дивізіоні. Вперше він побився у цій вазі 22 березня 2025-го року, коли здолав маловідомого земляка Джейка Віллі (одноголосне рішення суддів).

Після цієї перемоги у статистиці 31-річного австралійця 22 перемоги (10 – нокаутом) при 3-х поразках у 25-ти боях.

Нагадаємо, що у травні минулого року Камбосос провів бій проти Василя Ломаченка. Поєдинок закінчився в 11-му чемпіонському раунді, коли Джордж був відправлений у нокаут. Ломаченко завдяки перемозі відібрав пояс IBO у легкій вазі, яким володів австралієць, та завоював титул IBF.