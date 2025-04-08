Австралийский боксер подерется против 27-летнего обладателя титула IBF из США Ричардсона Хитчинса. Поединок в лимите первого полусреднего веса возглавит вечер бокса в Нью-Йорке, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Следующий соперник Камбососа

Это будет домашний бой для Хичинсона, который проведет свою дебютную защиту чемпионского пояса. 7 декабря 2024-го года Ричардсон победил по раздельному решению судей после 12 раундов Лиама Паро из Австралии. Хитчинсон продолжил свою победную серию, которая составляет 19 подряд поединков (7 – нокаутом).

Для Камбососа следующий бой станет вторым в новом дивизионе. Впервые он подрался в этом весе 22 марта 2025-го года, когда одолел малоизвестного земляка Джейка Вилли (единогласное решение судей).

После этой победы в статистике 31-летнего австралийца 22 победы (10 – нокаутом) при 3-х поражениях в 25-ти боях.

Напомним, что в мае прошлого года Камбосос провел бой против Василия Ломаченко. Поединок закончился в 11-м чемпионском раунде, когда Джордж был отправлен в нокаут. Ломаченко благодаря победе отобрал пояс IBO в легком весе, которым владел австралиец, и завоевал титул IBF.